Песков прокомментировал «стройную концепцию» Медведчука по миру в Донбассе

Москва, 11 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл тему переговоров российского лидера Владимира Путина и главы украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинские журналисты поинтересовались у Пескова, о чем шла речь на встрече Путина и Медведчука в Москве. Они предположили, что украинский политик предложил российскому лидеру некую концепцию по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, по данным УНИАН, Медведчук якобы получил одобрение со стороны президента России.

«[На встрече Путина и Медведчука] шла речь об освобождении задержанных украинских моряков, — констатировал пресс-секретарь президента России. — Мне неизвестно о какой-то стройной концепции по Донбассу, с которой согласился Путин. Я не располагаю такой информацией».

Ранее Песков подтвердил встречу Путина и Медведчука в Москве. Кроме того, в конце марта лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» встретился в Москве с главой правительства России Дмитрием Медведевым и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Президент Украины Петр Порошенко посчитал, что Медведчук во время визита в Россию пытался «снова посадить Украину на российскую газовую иглу». Служба безопасности Украины пообещала дать правовую оценку визиту украинских политиков в Россию.

Украинские моряки были задержаны в ноябре прошлого года после совершения провокации в Керченском проливе. Три военных корабля ВМСУ нарушили границу России и проигнорировали все предупреждения, после чего были задержаны, а их экипажи арестованы.