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Трое мужчин задержаны в Турции за «приставания» к манекену

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Трое мужчин задержаны в Турции за «приставания» к манекену

Москва, 11 апреля. Трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет были задержаны в Турции за кражу шубы и «приставания» к манекену в магазине женской одежды.

Странное поведение грабителей зафиксировали камеры видеонаблюдения. В полицию хозяин одного из магазинов одежды в Анталье обратился после того, как обнаружил пропажу шубы. Прибывшие на место происшествия правоохранители выявили многочисленные отпечатки пальцев на манекене.

Как выяснилось, мужчины проникли в магазин ночью. После того, как они сняли с фигуры одежду, они начали целовать манекен, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Haberturk. В настоящее время возможных грабителей отпустили, однако мужчины остаются на полицейском контроле.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге было ограблено отделение Райффайзенбанка. Сумма причиненного банку ущерба пока не уточняется. Полиция ведет розыск грабителя.

Автор: Василий Котов
Источник: Haberturk
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