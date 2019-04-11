Трое мужчин задержаны в Турции за «приставания» к манекену

Москва, 11 апреля. Трое мужчин в возрасте от 25 до 30 лет были задержаны в Турции за кражу шубы и «приставания» к манекену в магазине женской одежды.

Странное поведение грабителей зафиксировали камеры видеонаблюдения. В полицию хозяин одного из магазинов одежды в Анталье обратился после того, как обнаружил пропажу шубы. Прибывшие на место происшествия правоохранители выявили многочисленные отпечатки пальцев на манекене.

Как выяснилось, мужчины проникли в магазин ночью. После того, как они сняли с фигуры одежду, они начали целовать манекен, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Haberturk. В настоящее время возможных грабителей отпустили, однако мужчины остаются на полицейском контроле.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге было ограблено отделение Райффайзенбанка. Сумма причиненного банку ущерба пока не уточняется. Полиция ведет розыск грабителя.