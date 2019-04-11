Захарова объяснила задержание Ассанжа в Лондоне

Москва, 11 апреля. Основатель международной некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан сотрудниками британской полиции в посольстве Эквадора в Лондоне. На произошедшее отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным пресс-службы Скотленд-Ярда, австралийца задержали в полицейском участке в центре Лондона, где он пробудет до заседания Вестминстерского магистратского суда. Эквадор отказал Ассанжу в убежище, где он скрывался с 2012 года.

На новость о задержании основателя WikiLeaks незамедлительно отреагировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Захарова прокомментировала произошедшее в социальной сети Facebook.

«Рука «демократии» сжимает горло свободе», — написала дипломат.

Напомним, Ассанж несколько лет назад обратился к эквадорскому правительству с просьбой о политическом убежище по причине опасений экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию тайных документов дипломатического ведомства США.

Один из адвокатов австралийца Барри Поллак был уверен в том, что власти Эквадора могут аннулировать решение о предоставлении Ассанжу убежища, а также выдворить его из посольства в Лондоне и выдать США. При этом представитель стороны защиты рассчитывал на то, что Кито «будет соблюдать обязательства», подразумевающиеся после предоставления беглецу убежища.