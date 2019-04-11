Четверть молочной продукции в России оказалась фальсификатом

Москва, 11 апреля. Четверть молочной продукции, которая была произведена в России в прошлом году, является фальсификатом, заявил заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

Власов констатировал, что наибольшее опасение специалистов вызывает ситуация в Сахалинской, Астраханской, Челябинской, Московской, Самарской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарии, Красноярском крае, Алтае и Москве. Там отмечается высокий процент производства фальсифицированной молочной продукции.

Средний процент производства такого фальсифика по стране — чуть выше 24%.

«Если говорить о фасованной готовой продукции, то у нас ее выпускается, по экспертным оценкам, 60 миллиардов упаковок в год в стране, — констатировал глава Россельхознадзора. — Из них четверть, то есть 15 миллиардов упаковок, фальсифицированы».

Власов обратил внимание на шокирующие итоги проверки в Самарской области: из 10 партий молока, которые эксперты отобрали для исследования, 10 оказались фальсифицированы.

«То есть формально — 100% сфальсифицированный продукции, — пояснил он. — Понятно, что выборка маленькая».

Он добавил, что также существует проблема с подделкой молочных продуктов в Мурманской, Астраханской, Сахалинской, Ленинградской областях, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийске, Карелии, Камчатке, Забайкальском и Хабаровском краях.

С учетом импорта молочной продукции доля фальсификата на российских прилавках составляет 21,6%, уточнили в ведомстве.

Ранее в Роскачестве назвали продукты, в которых можно чаще всего встретить подмену молочных жиров.