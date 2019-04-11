Названы самые грязные повседневные вещи

Москва, 11 апреля. Рейтинг самых грязных вещей, которые люди чаще всего берут в руки, возглавили деньги, мобильный телефон и руль машины. Об этом рассказал заведующий отделением помощи на дому поликлиники № 121 московского департамента здравоохранения, обладатель статуса «Московский врач» Василий Фролов.

По его словам, наиболее «загрязненными вещами принято считать те, которые наиболее часто берутся в руки разными людьми». В список можно внести не только деньги и мобильный телефон, но и рулевое колесо автомобиля, и ручки сумок. Кроме этого, в топ-10 входят кнопки лифта, клавиатура банкоматов, ручки тележек в супермаркете, пульт от телевизора и губки для мытья посуды.

Врач подчеркнул, что дома наиболее загрязненными предметами можно считать ковры и диваны, плиту, вентиляцию, кухонные шкафы, кулер и ванную. Именно на них есть опасные для здоровья микроорганизмы.

Также Фролов напомнил россиянам о необходимости как можно чаще мыть руки. По его словам, это необходимо делать «по приходу домой, до туалета и обязательно после, при прикосновении к мусору, а также после сморкания, кашля и после прикосновения к сырым продуктам, таким как мясо и яйца».

Ранее американские ученые пришли к выводу, что правильно мыть руки может лишь каждый 20-й житель Земли. По их словам, мыть руки лучше всего с обычным мылом, которое эффективнее справляется с микробами. Также эксперты заявили, что необходимо намыливать руки хотя бы в течение одной минуты.