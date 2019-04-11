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Опубликованы результаты опроса перед вторым туром выборов на Украине

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Опубликованы результаты опроса перед вторым туром выборов на Украине

Киев, 11 апреля. Юморист, бессменный лидер студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов набирает 61 процент голосов избирателей, рейтинг Петра Порошенко — 24 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социологического опроса, опубликованного в четверг группой «Рейтинг».

По имеющимся данным, это первый соцопрос, проведенный перед вторым туром выборов президента Украины.

«Среди тех, кто собирается голосовать во втором туре 61% — за Зеленского, 24% — за Порошенко. Еще 15% украинцев пока не определились», — следует из сообщения.

Примерно 41% украинских избирателей, которые намерены поддержать шоумена Зеленского, полагают, что они голосуют скорее не за него, а «против Петра Порошенко», говорится в данных опроса.

Опрос проводился с 5 по 10 апреля 2019 года во всех областях Украины, за исключением территории Донбасса. В опросе приняли участие три тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Отмечается, что статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Напомним, выборы главы государства прошли на Украине 31 марта. Согласно официальным данным центральной избирательной комиссии, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.

Ранее штаб действующего президента Порошенко опубликовал в Сети предвыборный ролик, на котором запечатлено, как грузовик сбивает Зеленского.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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