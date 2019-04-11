Госдума усовершенствует систему госзакупок

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы госзакупок. Автором инициативы выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ содержит предложения по повышению эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, исключение излишних временных затрат при осуществлении закупки.

«Законопроект направлен на упрощение, сокращение сроков закупок, прежде всего в строительной сфере. Он содержит три группы поправок», — рассказал об инициативе заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров.

При этом он уточнил, что первая группа — непосредственное сокращение сроков контрактации. Предлагается сократить с 10 дней до одного дня срок, в течение которого план-график должен «отвисеться» и по истечении которого можно начинать процедуру закупок.

«В настоящее время у нас есть два аукциона — «длинный», с большими суммами, и «короткий». По «длинному» срок рассмотрения заявок — 15 дней, а по короткому — 7. Но порог для малых аукционов — всего лишь 3 млн рублей. Это означает, что только мелкие закупки могут идти по такой ускоренной процедуре. Нынешний этап информатизации, электронного документооборота позволяет, на наш взгляд, повысить эту планку в общем случае до 50 млн, а для строительных работ — до 500 млн рублей», — добавил Лавров.

Кроме того, по словам замминистра, предлагается упростить процедуру выражения согласия на выполнение объема работ в соответствии с проектно-сметной документацией, «что еще сокращает на семь дней рассмотрение первых частей заявок и позволяет сразу перейти к процедуре ценового отбора поставщиков».

Лавров отметил, что уже в рамках первого чтения законопроектом предусматривается сокращение типовой закупки на строительство массового объекта, в том числе школ и поликлиник, до 500 млн рублей и «с нынешних 40–48 дней до 20–22 дней».

«Вторая группа связана со снижением рисков при исполнении контракта. Раз мы упрощаем процедуру выражения согласия, нужно принять определенные антидемпинговые меры. И первая мера — это установление предквалификации», — рассказал замминистра.

По его словам, такое решение позволит исключить допуск к процедурам закупок для фирм-однодневок и тех, кто не готов к реализации проекта.

«Вторая мера — запрет на предоставление авансов в тех случаях, когда цена закупки, это касается любых контрактов — не только строительных, падает более чем на 25%», — добавил Лавров.

Третье направление, по словам официального представителя правительства, связано с тем, что в случае форс-мажоров, уточнения проектных решений с участием местных, региональных или федеральных властей можно будет просто поменять условия контракта, не проводить новый тендер, если цена и срок исполнения не вырастут более чем на 30%.

«Еще ряд мер связан со снижением административной нагрузки на заказчиков», — подытожил Лавров.

В беседе с корреспондентом ФАН свою позицию о законопроекте озвучил депутат Рифат Шайхутдинов. По словам члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, новые изменения в 44-м ФЗ призваны в первую очередь облегчить работу застройщиков и строителей.

«Во-первых, в части борьбы с участием в тендерах фирм-однодневок. Это компании без сотрудников, без техники, без опыта работы, которые создаются для участия в тендере, а после победы нанимают полноценных подрядчиков для выполнения работ. И второе — вносимые корректировки должны отозваться на просьбы строительных компаний, которые сталкиваются с гигантским количеством новых тендеров и перезаключений в случае необходимости продления работ. Теперь для этого тендер не надо будет проводить заново», — заявил Шайхутдинов.

Он также рассказал, какими видит дальнейшие шаги в соответствующем направлении.

«Следующий шаг — это унификация тендерных процедур во всех законах, действующих в сфере закупок, 44-й и 223-й ФЗ. По обоим законам большое количество недоработок и, как следствие, накопившихся проблем как у госкомпаний, так и у участников закупок», — отметил Шайхутдинов.

По словам депутата, Госдума уже сейчас пытается ликвидировать эти недочеты.

«Задача — создать единые правила проведения тендерных процедур. Потому как что 44-й ФЗ, что 223-й ФЗ — это многотомники, в которых очень много разделов, пунктов, правил и специфики. Любое из нарушений этих правил приводит к уголовному преследованию. И этим, понятно, многие пользуются», — добавил собеседник ФАН.

Необходимость приоритетного рассмотрения данной инициативы отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.