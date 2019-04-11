Эксперт объяснил, как США могут использовать Луну в военных целях

Любые научные изыскания могут быть использованы в военных целях. Так старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин прокомментировал заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что возвращение американцев на Луну подразумевает выполнение военных задач.

«У американцев сейчас политическая задача высадить снова человека на Луну. Хотя я не очень понимаю, если они там были, зачем снова? Повторить подвиг 50-летней давности? В чем прибавленная стоимость? Мы же понимаем, что и в прошлые десятилетия, и сейчас часто такого рода операции в космосе являются некоей ширмой для проведения неких недекларируемых операций. Космос бывает не только гражданским», — сообщил он в интервью «Комсомольской правде».

При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что не подразумевает использование американцами Луны в военных целях, однако не исключает проведения на ее поверхности экспериментов, потенциально интересных для военных. Другими словами, полеты к естественному спутнику Земли могут быть полезны для отработки технологий двойного назначения.

«Такого рода работы создают огромное количество сопутствующих технологий. А вот эти сопутствующие технологии можно использовать в военных целях. «Буран» мы тоже создавали, в общем-то, под советскую военную программу», — отметил Рогозин.

Комментируя заявление главы Роскосмоса, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «в чем-то Рогозин прав, так как любые научные изыскания могут быть использованы в военных целях».

«В чем-то Рогозин прав, и Луну можно использовать в военных целях, так как наука, война и гражданские проекты идут параллельно. Простой пример — глобальная система позиционирования GPS и ГЛОНАСС. С той же Луны удобно стартовать, отправлять космические аппараты, там может быть размещена противоракетная система, системы наблюдения, она может быть местом сборки каких-то масштабных космических систем», — сказал эксперт.

Рассуждая над возможностью постройки на поверхности Луны полноценных космических станций, эксперт отметил, что потенциально там могут быть размещены и пусковые установки ракет, несущих ядерные боеголовки.

«Может быть и это, конечно, только надо помнить, что Луна все время находится в движении, и США придется постоянно высчитывать ее местонахождение. Но можно пофантазировать и об этом, хотя необходимо напомнить, что существует договор о запрете использования Луны и космического пространства в военных целях», — продолжил военный аналитик.

Скорее всего, поначалу американская сторона не будет заниматься прямыми военными программами, но в рамках сложных научных работ она может создать технологии двойного назначения, которые в достаточно короткий промежуток времени могут быть использованы для войны.

«Еще раз повторю, в чем-то Рогозин и прав, но это не повод бить в барабаны и пугаться, а повод посмотреть, чем они занимаются, и подумать: не отстаем ли мы в этом направлении? В любом случае нам необходимо развивать свой космос», — заключил Козюлин.

Напомним, ранее представители Роскосмоса заявили, что государственная корпорация будет участвовать в любых международных космических проектах только на равноправной основе.