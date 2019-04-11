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Ассанж арестован полицией Британии

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Ассанж арестован полицией Британии

Лондон, 11 апреля. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондона. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба полиции Британии.

Согласно сообщению на официальном сайте ведомства, Ассанж был арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом. Уточняется, что сейчас он находится под стражей в центральном полицейском участке столицы Британии. Там основатель WikiLeaks пробудет до суда.

Полицейские отметили, что их пригласили в посольство Эквадора после того, как власти этой страны отменили политическое убежище Ассанжа.

Как отмечает «Газета.ру», об отзыве убежища Ассанжа сообщил в своем официальном микроблоге в Twitter президент Эквадора Ленин Морено.

О том, что Ассанжу следует сдаться властям Британии, ранее заявлял министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.  По его мнению, у основателя WikiLeaks есть два возможных варианта действий: либо оставаться в посольстве на неопределенный срок, либо сдаться властям Британии. При этом министр отметил, что второй вариант, по его мнению, является предпочтительным.

Напомним, в посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж укрывался с 2012 года. О политическом убежище он попросил из-за опасений, что шведские власти могут экстрадировать в Штаты, где ему грозит до 35 лет тюрьмы, либо смертная казнь за публикацию документов Госдепа.

Автор: Игорь Федоров
Источник: met.police.uk
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