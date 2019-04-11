Непал выводит миротворцев из Ливии

Катманду, 11 апреля. Власти Непала приняли решение вывести свои миротворческие войска из Ливии в связи с обострением обстановки в африканской республике.

«Наши войска в настоящий момент защищают миссию ООН в Ливии. Мы решили вывести их и уже проинформировали об этом ООН на фоне ухудшающихся условий», — заявил официальный представитель армии Непала Ям Прасад Дакал.

По его словам, непальские миротворцы будут эвакуированы в соседний Тунис, однако Непал пока не может назвать точную дату и сроки эвакуации «голубых касок».

Как сообщает агентство ANI, непальский миротворческий контингент, насчитывающий 231 бойца, нес службу в Ливии с 2016 года. На прошлой неделе о выводе военных сил из страны заявили США и Индия.

Напомним, что в апреле главнокомандующий ливийской национальной армией Халифа Хафтер повел войска на Триполи, где заседает признанное ООН правительство национального единства. Войска ЛНА заняли военную базу в 40 км от ливийской столицы, а также сбили самолет контролируемых Триполи ВВС, который вылетел с авиабазы в Мисурате. В то же время сама ливийская армия несколько раз подвергалась авиаударам.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал противоборствующие стороны остановить военные действия и вновь сесть за стол переговоров. Отметим, что двоевластие в Ливии сложилось после инициированного Соединенными Штатами свержения ливийского лидера Муммара Каддафи, который был растерзан толпой в октябре 2011 года.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Александр Коц в разговоре с ФАН не исключил, что США вновь вмешаются во внутренние дела Ливии если войска Хафтара будут продолжать демонстрировать успехи.