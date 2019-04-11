Миллиардер и меценат Тетюхин скончался на Урале

Екатеринбург, 11 апреля. Миллиардер и меценат Владислав Тетюхин скончался в четверг на Урале. Об этом рассказали в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре.

Как уточнили в учреждении, основателю центра, который находится в Нижнем Тагиле Свердловской области, бывшему генеральному директору ВСМПО-АВИСМА, доктору технических наук было 86 лет.

Как пишет URA.ru, Тетюхин родился в Москве. В 2007 году ему присвоили звание почетного гражданина Свердловской области, он также является почетным гражданином Верхней Салды.

Миллиардер и меценат был действительным членом Академии инженерных наук России, а также лауреатом Ленинской премии и премии Совета Министров СССР. Он был награжден различными орденами, в том числе «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее председатель Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел», известный российский меценат Константин Малофеев в эфире канала «Спас» рассказал, на кого должны равняться богатые россияне, а также признался, что не любит словосочетание «православный бизнесмен». Он призвал россиян не чахнуть над богатством.