В Госдуме поддержали заявление немецкого политика о незаконности санкций США

Москва, 11 апреля. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков поддержал заявление главы Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса о незаконности с точки зрения международного права санкций США в отношении европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией.

По его словам, заявление немецкого политика очень важное и значимое, однако не является большим открытием.

«Совершенно очевидно, что санкции США, как в отношении немецких компаний, так и в целом экономические санкционные меры против России, являются нарушением духа нормальных международных отношений», — цитирует его RT.

Депутат при этом подчеркнул, что не все европейцы в настоящее время могут открыто заявлять о неверном курсе политики Вашингтона. Новиков указал, что общественные и политические деятели в Европе не желают начинать ссору с США, пока находятся в фарватере проводимой ими политической линии.

«Тем важнее, что находятся голоса, выступающие за здравый смысл и защиту собственных интересов, против их игнорирования в угоду Вашингтону», — заключил он.

Напомним, Хармс в интервью изданию OWC выразил мнение, что последние санкции США связаны не с политическими целями, а с желанием Вашингтона увеличить экспорт американского СПГ в Европу. Он назвал введение Вашингтоном ограничительных мер политически бессмысленным и нарушающим нормы международного права.

Глава Восточного комитета германской экономики также признал бессилие Европы против санкционной политики США, поскольку американский рынок, по его словам, чрезвычайно важен для крупных европейских компаний. При возникновении проблем ЕС, указал он, откажется от российского рынка в пользу США.

Стоит отметить, что в последнее время все чаще звучат заявления европейских политиков о том, что санкции, введенные против России, пора снимать. Признают это и в самих Соединенных Штатах.

Так, в понедельник агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится об «усталости» американских властей от санкций против РФ.Однако, по мнению российского дипломата и политолога Николая Платошкина, речь на самом деле идет не об «усталости», а об экономической нецелесообразности антироссийских ограничений.