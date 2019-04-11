Реакция суданцев на заявление военных попала на видео

Хартум, 11 апреля. Реакция суданцев на заявление военных о государственном перевороте попала на видео. По словам корреспондента Федерального агентства новостей, жители Хартума радуются и размахивают флагами страны.

На видео запечатлены улыбающиеся жители Хартума. Женщины размахивают маленькими флажками, мужчины выкрикивают лозунги, сидя на крышах автомобилей. Водители в унисон нажимают клаксоны на своих транспортных средствах. Машины неспешно передвигаются по дорогам в центре города, а рядом идут люди, передает корреспондент ФАН.

Ранее военные армии Судана по радио объявили о свержении власти в стране и призвали не устраивать беспорядки.

Суданцы готовят праздничное жертвоприношение у здания генштаба в столице африканской страны.

В четверг, 11 апреля, возле здания генерального штаба армии Судана в Хартуме собрались тысячи мирных жителей и военнослужащих. Солдаты раздают людям питьевую воду, все улыбаются и приветствуют друг друга.

В прошедшие выходные тысячи мирных демонстрантов вышли на улицы Хартума и других городов, чтобы потребовать отставки главы государства. Мирные жители призвали военных «встать на их сторону».