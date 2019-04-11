Заявление армии Судана задерживается из-за разногласий по формированию переходного совета

Хартум, 11 апреля. Заявление армии Судана после свержения власти задерживается из-за разногласий касательно формирования переходного совета. Об этом сообщили источники агентства Anadolu.

#عاجل | مصادر مطلعة للأناضول: تأخير إعلان بيان الجيش بسب خلافات حول تشكيل المجلس الانتقالي العسكري خلفا للبشير

- #السودان — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 11 апреля 2019 г.

Ранее военные Судана по радио объявили о свержении власти в стране. Они призвали граждан государства не устраивать беспорядки.

Напомним, протесты в Судане начались еще в конце 2018 года. Изначально требованием протестующих было снижение цен на хлеб. Позже участники митинга стали требовать отставку президента Судана Аль-Башира, который который находился у власти на протяжении 30 лет.