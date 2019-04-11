Заявление армии Судана задерживается из-за разногласий по формированию переходного совета
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Хартум, 11 апреля. Заявление армии Судана после свержения власти задерживается из-за разногласий касательно формирования переходного совета. Об этом сообщили источники агентства Anadolu.
#عاجل | مصادر مطلعة للأناضول: تأخير إعلان بيان الجيش بسب خلافات حول تشكيل المجلس الانتقالي العسكري خلفا للبشير— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 11 апреля 2019 г.
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Ранее военные Судана по радио объявили о свержении власти в стране. Они призвали граждан государства не устраивать беспорядки.
Напомним, протесты в Судане начались еще в конце 2018 года. Изначально требованием протестующих было снижение цен на хлеб. Позже участники митинга стали требовать отставку президента Судана Аль-Башира, который который находился у власти на протяжении 30 лет.
Источник: Anadolu