Отделение Райффайзенбанка ограбили в Екатеринбурге

Екатеринбург, 11 апреля. Отделение Райффайзенбанка было ограблено в Екатеринбурге, в настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Информацию об ограблении в среду Федеральному агентству новостей подтвердили в пресс-службе банка. По факту налета возбуждено уголовное дело по статье «Разбой в особо крупном размере». Полицейские разыскивают неизвестного мужчину, устроившего ограбление.

«Возбуждено дело по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой в особо крупном размере)», — уточнили в екатеринбургском УМВД РИА Новости.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Ущерб, нанесенный Райффайзенбанку, пока не называется.