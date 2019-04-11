Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Отделение Райффайзенбанка ограбили в Екатеринбурге

55
0 Оставить комментарий

Отделение Райффайзенбанка ограбили в Екатеринбурге

Екатеринбург, 11 апреля. Отделение Райффайзенбанка было ограблено в Екатеринбурге, в настоящее время полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Информацию об ограблении в среду Федеральному агентству новостей подтвердили в пресс-службе банка. По факту налета возбуждено уголовное дело по статье «Разбой в особо крупном размере». Полицейские разыскивают неизвестного мужчину, устроившего ограбление.

«Возбуждено дело по части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой в особо крупном размере)», — уточнили в екатеринбургском УМВД РИА Новости.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Ущерб, нанесенный Райффайзенбанку, пока не называется.

Автор: Василий Котов
Источник: Пресс-служба Райффайзенбанка
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров