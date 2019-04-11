Названа причина недопуска парусника «Седов» в порт Таллина

Симферополь, 11 апреля. Российскому парусному судну «Седов» не дали разрешение на вход в территориальные воды Эстонии из-за того, что на борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Как сообщает «Sputnik Эстония» со ссылкой на данные, полученные от пресс-секретаря МИД страны Сандры Камиловой, если бы судну был разрешен заход в порт Таллина, то этот факт противоречил бы политике Эстонии, которая не признает воссоединение Крыма с Россией.

В посольстве РФ в Эстонии назвали соответствующее решение «недружественным шагом эстонских властей».

«В памяти у многих жителей эстонской столицы остался прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников — «Седов» и «Мир», что стало настоящим праздником для таллинцев, побывавших с экскурсией на борту обоих судов», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение отказать российскому паруснику «Седов» в заходе в порт Таллина. По словам капитана-наставника барка Михаила Новикова, решение эстонских властей не повлияет на планы судна, которое продолжит свой путь без захода в Таллин. Отметим, предполагалось, что парусное судно «Седов», построенное в 1921 году на судоверфи немецкого города Киль под названием «Магдалена Виннен», посетит Эстонию 13-14 апреля.