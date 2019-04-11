Зеленский может отказаться от дебатов после ролика штаба Порошенко с грузовиком

Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко опубликовал видеоролик, на котором его оппонента Владимира Зеленского сбивает грузовик. Об этом сообщается на сайте шоумена. По мнению украинского эксперта Александра Дудчака, данная акция может грозить отменой предстоящих масштабных дебатов на стадионе «Олимпийский».

Неоднозначную видеозапись смонтировали на основе последнего агитационного ролика, в котором кандидат от партии «Слуга народа» призывает украинцев объединиться ради будущего страны. В версии штаба Порошенко на Зеленского прямо во время выступления наезжает грузовик, затем появляется надпись: «У каждого своя дорога».

В штабе шоумена данный видеоролик сочли неподобающим и предположили, что Зеленский может усилить охрану после этого.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в комментарии Федеральному агентству новостей назвал опубликованный видеоролик «крайне неразумной акцией, которая свидетельствует о неуверенности окружения Порошенко в силах побороться во втором туре».

Любопытно, что ранее Порошенко накануне заявил, что признал собственные ошибки и готов меняться. По мнению собеседника ФАН, верить подобным обещаниям нынешнего президента бессмысленно.

«Говорить о том, что Порошенко решил покаяться и исправить свои ошибки, — наивно. Ему верить — себя обманывать. Это большая глупость. В принципе достаточно грамотно была выстроена стратегия у Порошенко: максимально был использован административный ресурс, однако невысокие итоги первого тура (чуть более 15%), видимо, заставили его пересмотреть используемые методы», — отметил он.

Политолог также в качестве примера привел неоднозначные предвыборные билборды, на которых были изображены Порошенко и российский президент Владимир Путин. Украинские граждане уже с иронией относятся к методам штаба Порошенко, добавил он.

«Под конец кампании технологии его штаба, судя по всему, перестали выполнять задачи и начали давать сбой. С Путиным идея была глупая, это было явно не в пользу Порошенко. Это было сделано в убыток действующего президенту — люди уже смеются, когда слышат об «агрессии РФ и руке Кремля», — объяснил эксперт.

По словам Дудчака, ситуация с переделанным роликом Зеленского — «тоже промах штаба Порошенко».

«Можно было бы предположить, что это было сделано сторонниками Зеленского, но ведь ролик разместили на канале Порошенко, может, уже и там его начали сливать? Это явно не работает на руку Порошенко. Что они хотели показать этим, что угрожают Зеленскому? Так он теперь имеет полное право отказаться от дебатов, ситуация серьезная, он даже попросил у МВД охрану», — рассказал собеседник ФАН.

Резюмируя, Дучак назвал видеоролик «крайне неразумной акцией и большим минусом команде Порошенко».

«Можно предположить, что уж очень сильно нервничает его окружение, опасаясь, что имеющиеся ресурсы не помогут ему во втором туре», — заключил он.

Напомним, 31 марта на Украине прошли выборы президента. Согласно результатам первого тура, Зеленский получил 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%. Председатель «Батькивщины» Юлия Тимошенко набрала 13,40% голосов, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 11,67%. Второй тур назначен на 21 апреля.

Накануне украинские СМИ рассказали, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах.