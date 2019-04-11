Злопыхатели «Радио Свобода» перепутали Лукашенко и Порошенко

Москва, 11 апреля. В Twitter радиостанции «Радио Свобода» появилась ссылка на расшифровку эфира, посвященного «влиянию политики России на постсоветский мир». Речь в ходе обсуждения, участниками которого были политологи Андрей Окара и Досым Сатпаев, шла в том числе о событиях на Украине и в Белоруссии.

В качестве тизера к статье в Twitter была опубликована цитата Окары о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.

«Лукашенко ухитряется отбиваться от тех очень серьезных объятий Кремля, которые постоянно к нему тянутся, как в сказке или фильме ужасов. Он вынужден лавировать между Западом и Кремлем, он вынужден не потерять собственное лицо, собственную власть и при этом не поссориться с Кремлем», — сказал в ходе эфира Окара.

Так как ссылка, размещенная в Twitter, ведет на страницу сайта «Радио Свобода», то в социальной сети под цитатой Окары об Александре Лукашенко отобразилась фотография из расшифровки эфира, на которой изображены президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко.

На то, что «Радио Свобода» перепутало Лукашенко и Порошенко, обратил внимание канал RT в Telegram, где уличили журналистов в злопыхательстве.

Напомним, в начале апреля «Радио Свобода» оказалось в центре скандала после того, как проект радиостанции «Крым.Реалии» в связи со смертью актера Алексея Булдакова опубликовал пост, в котором упоминается, что артист поддержал воссоединение Крыма и России.

Публикация, как писало Федеральное агентство новостей, вызвала волну критики со стороны представителей Общественных палат Крыма и России и популярных Telegram-каналов.

Член ОП РФ Александр Малькевич связал появление позорного некролога с тем, что «Крым.Реалии» должен отрабатывать свое финансирование перед хозяевами с удвоенной силой. Он предположил, что журналисты участвуют в «соревновании на самую дебильную подачу материала».

Напомним также, что в январе ФАН обратилось в Роскомнадзор с просьбой проверить проект «Крым.Реалии», который на американские деньги занимается антироссийской пропагандой, на предмет соблюдения законодательства РФ.