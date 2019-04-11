Как выборы на Украине проявляют контуры «другой Европы»

Процесс так называемой «украинизации», главным признаком которой являются требования репараций и прочих неравноправных платежей, происходит не только на самой Украине, но уже по всему миру. Яркий пример тому — Польша, которая требует от Германии не менее 900 миллиардов долларов за ущерб, понесенный в период Второй мировой войны. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Порошенский и Зеленко

Удивительное дело: чем ближе 21 апреля, день второго тура президентских выборов на Украине, тем меньше интереса вызывают его итоги. И дело здесь в том, что при всем внешнем несходстве между собой оба «сохранившихся» кандидата — и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский — с политической точки зрения тем не менее выглядят клонами-клоунами, точными копиями друг друга. Эдакие Порошенский и Зеленко. И кто бы из этой парочки ни получил знаки высшей власти на Украине, коридор возможностей, в котором они находятся, становится все уже и уже. А поэтому их действия окажутся вынужденными и предсказуемыми.

Транзитного российского газа в распоряжении нового президента с начала 2020 года больше практически не будет. Угля из Донбасса и России по формуле «Роттердам+» — тоже. Армию, не говоря уже про «добровольцев», кормить практически нечем. Региональным «элитам» предложить тоже нечего. Карта бывшей Украины, содержащей несколько десятков новых «независимых государств» со столицами в Жмеринке, Умани, Коломые и Горловке из предвыборного сериала Зеленского «Слуга народа», выглядит не столько ядовитой политической сатирой, сколько жестким политическим прогнозом. Украина сегодня идет по тому же «вектору ошибки», по которому в годы горбачевской перестройки пошел Советский Союз, а в годы ельцинских «рыночных реформ» — Россия. И перспектива фактического распада Украины сегодня выглядит почти неизбежной или, во всяком случае, более чем вероятной.

Где убыло? Где прибыло?

Процесс такой условной «украинизации» идет не только и даже не столько на современной Украине, но по всему миру. Мы помним его в Советском Союзе, видим не только в разных локусах третьего мира, но даже в историях с британским Брекзитом и с американским «рашагейтом». Это не «проклятие места» и не «проклятие генов», а следствие разрушения всей модели жизнеустройства в условиях «глобального рынка». И, согласно закону сохранения энергии, если где-то убывает, то в другом месте обязательно должно прибывать. Прибывает же — если рассматривать только бесспорные случаи — пока в Китае и, несмотря на все западные санкции, в России.

Самым бесспорным симптомом процесса «убыли» в той или иной стране сегодня можно считать обращенные оттуда вовне требования репараций и прочих односторонних, неравноправных платежей. Даже независимо от того, в чей конкретно адрес такого рода требования направлены. Как только подобное раздается вслух: будь то Прибалтика, Греция, Мексика или где-то еще — все, «с Украиной» вас! Вы расписались в собственной, мягко говоря, неконкурентоспособности.

Пока что крайней в эту очередь пристроилась Польша, которая внезапно, через три четверти века после 1945 года, «вспомнила», что ей за Вторую мировую войну должна Германия — и насчитала немцам 800 млрд евро, что в нынешних условиях соответствует примерно 900 млрд долларов. При желании поляков понять, наверное, можно: они долгие годы получали ощутимые дотации от Евросоюза (101,3 млрд евро за 2004–2013 гг.), привыкли к этим дармовым деньгам, но такая лафа очень скоро закончится, а это в Варшаве воспринимают уже как вопиющую несправедливость. С другой стороны, Германия находится на втором, после Японии, месте в мире по чистой международной инвестиционной позиции (NIIP) — активы бундесреспублики превышают ее обязательства на 1,8 трлн долларов, а по профициту внешней торговли — вообще на первом (+ 471,4 млрд долларов в 2017 году). То есть деньги у Берлина есть, а раз так, то почему бы не затребовать их часть для себя — под любым благовидным предлогом? Конечно, немцы, скорее всего, не примут польские претензии. Впрочем, есть небольшой шанс на то, что могут и принять. Но вот тогда-то для Варшавы (а также для Киева) начнется самое страшное.

Деньги в обмен на землю

Сегодня Польша — главный «троянский конь» США в Евросоюзе. И одновременно — один из главных реципиентов немецких инвестиций в Европе, объем которых к началу 2019 года с учетом всех секторов экономики оценивается в 73 млрд долларов. И, если допустить возможность того, что негласный американский протекторат над Польшей в обозримом будущем начнет слабеть, то она снова «окажется между двух огней»: Германией и Россией. Эта перспектива уже активно обсуждается в польском политическом сообществе, и несомненно, что ее не упускают из виду ни в Москве, ни в Берлине.

И немецкие политики не просто могут, а в некотором смысле даже должны воспользоваться нынешними финансовыми претензиями Польши, если те будут предъявлены в официальном порядке, или же специально инициировать их начало — чтобы начать переговоры о «возмещении ущерба». И тогда очень быстро выяснится, что данная тема не может касаться территорий, которые сегодня входят в состав Польского государства, но на 1 сентября 1939 года являлись частью Германии. Точно так же она не может касаться территорий «восточных кресов», которые после войны перешли в состав Советского Союза, а ныне являются частью Украины, Белоруссии и Литвы. Поэтому в обмен на деньги, которые так нужны официальной Варшаве, и в знак нового этапа большой дружбы между двумя странами граждане и корпорации ФРГ могут получить определенные статусные привилегии на бывших немецких землях, ныне входящих в состав Польши. Кроме того, параллельно Германия может поддержать аналогичные требования для польских граждан и корпораций на Западной Украине, создав тем самым необходимый правовой прецедент.

Поэтому чем активнее Польша будет действовать на украинском направлении, пользуясь фрагментацией Украины и усиливая свои позиции в Галичине, тем слабее она будет контролировать свои послевоенные приобретения к востоку от линии Одер — Нейсе. Таким образом, можно сказать, что нынешние президентские выборы на Украине проявляют контуры «другой Европы», которая идет на смену Европе нынешней, сформированной Версальским миром 1919 года и немного скорректированной в пользу России Ялтинско-Потсдамскими соглашениями 1945 года.