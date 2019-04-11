Обновленный пикап Isuzu D-Max представили в России

Москва, 11 апреля. Обновленный автомобиль японской автомобилестроительной компании Isuzu D-Max презентовали на московской выставке.

Машина получила новый дизайн и интерьер, кроме этого, ее оснастили дополнительным оборудованием, измененным двигателем, мощность которого составляет порядка 177 лошадиных сил, и шестиступенчатой коробкой передач. У автомобиля появились светодиодные LED-фары и дневные ходовые огни.

Стоимость обновленного пикапа составляет от 2, 145 миллионов рублей до 2, 595 миллионов рублей. Каждому покупателя предоставляется пятилетняя гарантия или 120 тысяч километров пробега.

Ранее представители аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых кабриолетов и купе в России, в топ-10 вошли Mercedes-Benz E-Class и BMW 4-Series.