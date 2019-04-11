Кудрявцева рассказала, как стала жертвой карманников в центре Лондона

Москва, 11 апреля. Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о том, что ее обокрали у резиденции британских монархов — знаменитого Букингемского дворца в центре Лондоне.

О подробностях инцидента Кудрявцева рассказала в Instagram. Отметим, что в ролике присутствует ненормативная лексика.

«Сегодня утром у меня [украли] кошелек, где лежали все карты и наличные деньги… Эта [плохая] площадь и этот [несчастливый] дворец будут теперь вызывать неприятные воспоминания», — говорит телеведущая, прогуливаясь рядом с одной из самых известных лондонских достопримечательностей.

По словам Кудрявцевой, по вине карманников она полдня провела в полиции.

Телеведущая рассказала, что злоумышленники успели снять деньги с ее кредитной карты, отмечает портал «Дни.ру». В комментариях Кудрявцеву поддержали певица Ирина Салтыкова и ведущая Анфиса Чехова.

Кудрявцеву, в частности, успокоили тем, что она заработает еще больше. Напомним, в марте Кудрявцева опубликовала в Instagram видео, снятое в Дюссельдорфе, где проходил конкурс «Песня года». Телеведущая пожаловалась, что певец Сергей Лазарев поставил ей синяк на подбородке.