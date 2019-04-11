В Совфеде объяснили, почему Германия гонит Великобританию из ЕС

Берлин сделает все возможное, чтобы Великобритания не осталась в составе Европейского союза. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации Игорь Морозов, отвечая на вопрос, почему Германия гонит Лондон из Евросоюза.

«Проведите Brexit прямо сейчас»

Великобритании необходимо выйти из Европейского союза в ближайшее время после согласования странами ЕС решения о предоставлении отсрочки до 31 октября. Такое заявление сделал государственный министр по делам Европы МИД ФРГ Михаэль Рот.

«Гибкая отсрочка означает максимально короткие сроки! Рассматриваются все варианты! Дорогие британские друзья, проведите [Brexit] прямо сейчас», — написал Михаэль Рот в Twitter.

Лидеры 27 стран Европейского союза по итогам нескольких часов напряженных дискуссий в четверг, 11 апреля, согласовали компромиссную дату новой отсрочки по Brexit — теперь Великобритания должна принять договор по выходу с Евросоюзом максимум до 31 октября, иначе выход без договора произойдет 1 ноября.

Германия станет финансовым центром

По словам Игоря Морозова, причина заявления внешнеполитического ведомства Германии логична. Потому что в случае выхода Великобритании из Европейского союза финансовый центр будет перемещаться в Германию.

«Это уже происходит сейчас. И европейские финансы окажутся в управлении немецкого капитала. По крайней мере, Германия окажется в самом выгодном положении, активизируя свою работу в европейском финансовом центре. По этой причине, конечно, канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о том, что позиция Германии будет жесткой по отношению выхода из ЕС. Будет сделка Евросоюза с Великобританией или не будет, немцам все равно. Главное, чтобы это состоялось как можно быстрее. И сейчас германское правительство сделает все возможное, чтобы Великобритания не осталась в Европейском союзе», — пояснил Игорь Морозов.

Глава британского правительства Тереза Мэй выразила надежду, что Соединенное Королевство покинет Европейский союз как можно раньше. Кроме того, ее расстроила позиция парламента Великобритании.