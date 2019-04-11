В Госдуме отреагировали на военный переворот в Судане

Федеральное агентство новостей внимательно следит за ситуацией в Судане, где военные совершили государственный переворот. Как передает корреспондент ФАН от здания Генштаба в столице Судана Хартуме, обеспечение порядка в стране взяла на себя армия. Собиравшиеся, а их несколько тысяч, ждут официального заявления военных, которое будет транслироваться по местному телевидению, ранее взятому армией под контроль. О судьбе президента страны Омара аль-Башира поступают разноречивые сведения. В российской Госдуме прокомментировали события в Судане.

Хроника событий

Утром 11 апреля появилась информация, что в столице Судана Хартуме группа вооруженных людей отстранила от власти президента страны Омара аль-Башира, который занимал этот пост более тридцати лет. Башир был снят со всех занимаемых постов, в настоящее время его местонахождение точно неизвестно. По некоторым данным он находится под домашним арестом, по другим источникам — успел покинуть стану.

По данным СМИ, страну готовится возглавить военный совет Судана под руководством первого вице-президента, министра обороны Авада бен Ауфа. Сообщается, что военный совет планирует возглавлять Судан в течение года, за это время в стране будут подготовлены и проведены новые президентские выборы.

Судьба руководства Судана

По данным суданского интернет-издания Al Mashhad Al Sudani, военные отстранили от должностей не только самого президента Башира, но и всех его заместителей и помощников, правительство страны отправлено в отставку. По некоторым данным все окружение президента арестовано. Попытка контрпереворота провалилась, сообщает со ссылкой на источники Al Arabiya.

Мирные протесты, армия, полиция и провокаторы

Мирные протесты проходят в Судане с декабря прошлого года. Первоначально протесты были вызваны тяжелой экономической ситуацией, затем появились политические требования, в том числе отставка действующего президента и правительства.

Полиция и служба безопасности достаточно жестко подавляли волнения, число арестованных исчислялось сотнями, сообщалось о десятках погибших. При этом военные, не вмешиваясь в конфликт, отказывались разгонять протестующих и не давали бесчинствовать полиции и службе безопасности. Основная задача армии была защита мирных митингующих от провокаторов, среди которых по данным корреспондента ФАН в Хартуме могли быть сотрудники конфликтующих с армией силовых структур.

Протесты охватили более тридцати городов Судана, и на их фоне 23 февраля президент страны Омар аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав провинций и объявил в стране чрезвычайное положение. Первоначально режим ЧП был введен на год, затем парламент сократил его до полугода.

Кто арестован

По данным телеканала Al-Hadath, военные арестовали президента Омара аль-Башира вместе с высокопоставленными лицами из его окружения. Сообщается о задержании главы президентской гвардии, экс-министра обороны, руководителя правящей партии «Национальный конгресс» и бывшего вице-президента Судана. Всего по информации источников арестовано около ста человек. По другим данным самому Баширу удалось покинуть страну.

Что сейчас происходит в Хартуме

Улицы полны народа, люди не расходятся с ночи. Больше всего митингующих у здания Генштаба. Полиция и служба безопасности с улиц исчезли, зато военных прибавилось. Закрыт международный аэропорт Хартума.

В Госдуме отреагировали на ситуацию в Судане

Ситуацию в Судане Федеральному агентству новостей прокомментировал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Пока давать оценки преждевременно, нужно внимательно наблюдать за событиями, которые происходят в этой стране, — отметил парламентарий. — Но в любом случае я с определенной долей настороженности отношусь к военным переворотам, к государственным переворотам, которые происходят в каких-либо государствах. Это ведет к нестабильности в обществе, к дестабилизации обстановки в регионе в целом».

Парламентарий напомнил, что Россия имеет хорошие экономические связи со многими африканскими государствами, в том числе с Суданом.

«Нужно отметить, что с Суданом нас связывают достаточно серьезные отношения по линии РЖД, по линии Росатома, по линии военно-технического сотрудничества. Надеемся, эти отношения будут развиваться, кто бы ни был во главе этого государства. Но вообще еще раз подчеркну: судьбу страны, ее руководства должен определять народ путем законного волеизъявления, предусмотренного законодательством этого государства. А когда это происходит путем государственного или военного переворота, скажу еще раз: я отношусь к этому достаточно критически», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Перевороты в Судане

Бывшая британская колония Судан провозгласил независимость от Великобритании в 1956 году. В ноябре 1958 года в стране произошел первый военный переворот, его лидер — маршал Аббудс — стал первым президентом Судана. В 1964 году он передал власть коалиционному правительству.

В мае 1969 года в Судане был совершен очередной переворот, страну возглавил полковник Джаафар Нимейри. В октябре 1971 года он был избран президентом страны. Полковника Нимейри свергли в апреле 1985 года в результате нового военного переворота, который возглавил генерал Абдель Сивар ад-Дагаб.

Следующий переворот был в июне 1989 года, и во главе Судана встал генерал-лейтенант Омар аль-Башир, который был официально избран президентом в октябре 1993 года. В настоящее время он отстранен от власти и, возможно, арестован.