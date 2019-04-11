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Посольство РФ не получало обращений от россиян в связи с ситуацией в Судане

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Посольство РФ не получало обращений от россиян в связи с ситуацией в Судане

Хартум, 11 апреля. Посольство РФ в Судане пока не получало никаких обращений от россиян в связи с ситуацией в стране. Об этом в четверг заявил пресс-атташе России, сообщает РИА Новости.

Напомним, что в четверг президент Судана Омар аль-Башир подал в отставку на фоне протестов, которые не утихают в стране с декабря прошлого года. В настоящий момент ведутся консультации о создании переходного совета. Военные взяли под контроль радио и телевидение.

Несмотря на политический кризис, обстановка в республике остается спокойной. Жители Хартума спокойно гуляют по улицам и радуются при виде российских журналистов, называя их друзьями. Телевидение временно приостановило работу, однако блокировка с мессенджеров уже снята.

Протесты в Судане начались еще в конце прошлого года. Изначально протестующие требовали снизить цены на хлеб, однако со временем их главным условием стала отставка Аль-Башира, который управляет страной уже 30 лет. Глава государства ввел режим ЧС, ряд протестующих были задержаны, однако затем всех манифестантов отпустили. Под стражей остались лишь откровенные провокаторы. В субботу в Хартуме прошел крупный митинг, во время которого протестующие попытались взять штурмом здание министерство безопасности, однако военные отогнали их газовыми гранатами. 

Автор: Антон Соколов
Источник: РИА Новости
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