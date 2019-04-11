Начался прием заявок на премию имени Халеда аль-Хатыба

Москва, 11 апреля. Российский телеканал RT начал прием заявок на участие в премии для журналистов-международников, работающих в зоне конфликта, — Khaled Alkhateb Memorial Awards.

Победители будут определены по трем категориям: «Лучшая работа из зоны конфликта: Длинное видео», «Лучшая работа из зоны конфликта: Короткое видео» и «Лучшая работа из зоны конфликта: Текст». Их имена будут объявлены 30 июля.

Премия Khaled Alkhateb Memorial Awards впервые вручалась в 2018 году. Она учреждена в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic и погиб во время работы в Сирии в результате ракетного обстрела со стороны боевиков.

Указом президента РФ Владимира Путина Халед аль-Хатыб был посмертно награжден медалью «За отвагу».

В прошлом году за премию боролись работы журналистов из более чем 20 стран. Одним из номинантов стал корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский.

Лучшими в 2018 году были признаны материалы корреспондентов из Ирака и Ирландии, которые освещали ситуацию в Сирии и Ираке после того, как основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории данных стран были разбиты.

1 Организация запрещена на территории РФ.