Подписчики Бузовой не разделили ее восторг от самой себя

Москва, 11 апреля. Телеведущая и певица Ольга Бузова в социальной сети Instagram восхитилась сама собой и спросила подписчиков, какие черты ее характера или внешности они бы выделили.

Очередную публикацию в социальной сети популярная артистка посвятила самой себе и, не скрывая эмоций, написала: «Какая же я все-таки клевая!». Какие именно черты так нравятся в себе Бузовой, она не уточнила, однако решила узнать, что привлекательного находят в ней поклонники.

В комментариях не все подписчики Бузовой разделили ее восторг от самой себя, мнения кардинально разошлись. Кто-то решил выделить целеустремленность, которая, как убеждены фанаты, помогла Бузовой добиться больших успехов в карьере, несмотря на критику в ее адрес, пишет «Утро.ру». Некоторые подписчики отреагировали шуткой, о том, что левая нога исполнительницы нравится им больше правой.

«Нравится целеустремленность! Не обращая внимания на чужое мнение, двигаешься вперед! Молодчина!!!» — восхитилась комментатор с ником xo4y.na.more.

«Мне больше всего нога. Левая!» — написал пользователь с ником rr_photo.

Нашлось место и для критики в адрес звезды. Некоторые пользователи заявили, что ничего выдающегося в телеведущей нет.

«Ничего, туповатая и несчастливая», — выразила мнение lupiktatiana.

Напомним, ранее российская поп-исполнительница удивила поклонников во время своего выступления в Подольске. Певица страстно поцеловала исполнителя хита «Малиновый свет» Лешу Свика. Почитатели творчества Бузовой предположили, что между молодыми людьми закрутился роман.

Однако мнение публики насчет экстравагантной выходки разделилось, некоторые слушатели сочли излишними откровенности на концерте.