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СК РФ показал видео задержания главы Дербентского района Дагестана

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СК РФ показал видео задержания главы Дербентского района Дагестана

Москва, 11 апреля. Следственный комитет России обнародовал видео задержания главы муниципального образования Дербентский район в Дагестане Магомеда Джелилова. Видеозапись была опубликована в YouTube-канале ведомства.

Сообщается, что сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений. Сотрудники ФСБ и МВД России осуществляют оперативное сопровождение.

Джелилову предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии следствия, он в 2015 году незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги «Кавказ». Общая площадь переданной земли составляет три гектара. 

Ранее в рамках уголовного дела были проведены обыски в администрации Дербентского района и по месту жительства главы муниципального образования.

Автор: Регина Пак
Источник: Следственный комитет России
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