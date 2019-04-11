Бывший сотрудник спецслужб Латвии рассказал, чем НАТО вредит стране
Рига, 11 марта. Бывший сотрудник Бюро по защите конституции Латвии Арнольд Бабрис раскритиковал систему НАТО, которая на деле вредит стране.
По его словам, за последние 15 лет латвийская армия получила новую технику и опыт в результате сотрудничества с НАТО, а также не осуществляла никаких военных действий, что является положительным моментом. Однако при этом НАТО втянула Латвию в дорогостоящую и неэффективную модель безопасности, лишив при этом страну самостоятельности.
Хотя до вступления в НАТО республика почти создала боеспособное ополчение «Земессардзе», которое в отличие от состоящих из наемников натовских войск готово сражаться за родную землю, а не за деньги. А это уже совсем другой уровень мотивации.
В качестве обратного примера Бабрис привел Швейцарию, Австрию, Финляндию — европейские страны, не входящие в НАТО, которые имеют собственные военные силы. Кроме того, экс-сотрудник Бюро посетовал на зависимость Латвии от США.
«Вступить в этот союз было решением латвийского истеблишмента, но если Америка выйдет из НАТО, мы окажемся беззубыми и голыми», — рассказал Бабрис изданию Baltnews.
Отметим, что Латвия, как и другие прибалтийские страны, часто использует антироссийскую риторику в своей политике. По словам Бабриса, в военных доктринах НАТО и Латвии Москва обозначается как потенциальный враг, хотя именно альянс постоянно подвигает свои базы к российским границам, а не наоборот. В начале апреля Служба государственной безопасности Латвии заявила о том, что ФСБ, ГРУ и СВУ якобы активизировали свою деятельность в республике.