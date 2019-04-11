Рига, 11 марта. Бывший сотрудник Бюро по защите конституции Латвии Арнольд Бабрис раскритиковал систему НАТО, которая на деле вредит стране.

По его словам, за последние 15 лет латвийская армия получила новую технику и опыт в результате сотрудничества с НАТО, а также не осуществляла никаких военных действий, что является положительным моментом. Однако при этом НАТО втянула Латвию в дорогостоящую и неэффективную модель безопасности, лишив при этом страну самостоятельности.

Хотя до вступления в НАТО республика почти создала боеспособное ополчение «Земессардзе», которое в отличие от состоящих из наемников натовских войск готово сражаться за родную землю, а не за деньги. А это уже совсем другой уровень мотивации.

В качестве обратного примера Бабрис привел Швейцарию, Австрию, Финляндию — европейские страны, не входящие в НАТО, которые имеют собственные военные силы. Кроме того, экс-сотрудник Бюро посетовал на зависимость Латвии от США.

«Вступить в этот союз было решением латвийского истеблишмента, но если Америка выйдет из НАТО, мы окажемся беззубыми и голыми», — рассказал Бабрис изданию Baltnews.

Отметим, что Латвия, как и другие прибалтийские страны, часто использует антироссийскую риторику в своей политике. По словам Бабриса, в военных доктринах НАТО и Латвии Москва обозначается как потенциальный враг, хотя именно альянс постоянно подвигает свои базы к российским границам, а не наоборот. В начале апреля Служба государственной безопасности Латвии заявила о том, что ФСБ, ГРУ и СВУ якобы активизировали свою деятельность в республике.