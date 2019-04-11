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Многотысячное шествие с огромным флагом Судана попало на видео

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Многотысячное шествие с огромным флагом Судана попало на видео

Хартум, 11 апреля. Многокилометровый флаг Судана несут на своих руках участники мирного митинга у здания генштаба в Хартуме. Люди скандируют слово «Свобода!», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На кадрах видеозаписи можно видеть мирное шествие. Звучит музыка, многие поют и танцуют. Часть активистов умудряется размахивать руками, приветствуя своих сограждан, балансируя на высоких рекламных щитах.

Автор: Владимир Малянов
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