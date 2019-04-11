Панайотов рассказал, кто виноват в смерти Началовой

Москва, 11 апреля. Российский исполнитель Александр Панайотов, который поддерживал с погибшей Юлией Началовой дружеские отношения, видит в ее внезапной смерти что-то мистическое. По словам музыканта, коллега по цеху снится ему «практически каждую ночь».

По словам 34-летнего артиста, Началова в его снах «то плачет, то благодарит, что был для нее хорошим другом».

Панайотов признался, что до сих пор не может прийти в себя после трагических событий. Он уверен, что в смерти исполнительницы виноваты «темные силы и сглаз», пишет «Царьград».

Незадолго до госпитализации, вспоминает Панайотов, Началова якобы ходила к гадалке, которая «увидела» на ней порчу на гибель, передает Пятый канал.

По его словам, Началова была очень напугана, но не раскрыла детали визита.

Ранее бывший гражданский супруг исполнительницы Началовой Евгений Алдонин рассказал, что их 12-летняя дочь сама выбрала, с кем будет жить после смерти матери. По словам экс-хавбека ЦСКА, жизнь ребенка все время «вращалась вокруг бабушки и дедушки», которые занимались ее школой, кружками и секциями.

Напомним, популярная российская исполнительница Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Сообщения о серьезных проблемах со здоровьем у артистки появились в начале прошлого месяца, когда ее доставили в одну из московских клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Состояние Началовой постепенно ухудшалось, поэтому врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Специалисты прооперировали воспаленную ногу певицы, но ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца.