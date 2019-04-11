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Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

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Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Москва, 11 апреля. Балерина Анастасия Волочкова обратилась к недовольным жизнью в России с предложением «выехать в другие страны». Тем россиянам, кто недостаточно зарабатывает, чтобы задуматься о переезде, Волочкова рекомендовала больше работать.

«Все, кому здесь не так, вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там… Они [те, кто живет за чертой бедности] должны встать и совести своей задать вопрос, не ругать структуру», — приводят слова Волочковой «Известия».

Отвечая на провокационные вопросы ведущего «Эха Москвы», балерина заявила, что, на самом деле, призывает россиян не покидать свою страны. Кроме того, Волочкова уточнила у ведущего, плохо ли живется ему, пишет «Царьград».

«Низкие российские пенсии», как их назвал ведущий, по мнению Волочковой, к числу серьезных проблем, которые существуют в России, не относятся.

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Напомним, в апреле социологическая служба Gallup представила статистические данные, согласно которым около 20% российских граждан якобы хотят переехать в другую страну. В Совфеде РФ отметили, что подсчет проводила американская служба. Сенатор Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул, что данные завышены как минимум в пять раз. 

Автор: Федор Веснин
Источник: Известия
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