Сирия готова вернуть Голанские высоты военным путем, ведь Израиль знает лишь язык оружия

Глава департамента Голанских высот в правительстве Сирии Мидхат Салих в интервью РИА Новости подчеркнул, что арабская республика вправе вернуть ключевой горный район, оккупированный Израилем, в том числе с применением оружия. Подробнее об этом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Несмотря на то, что Голаны были захвачены силами ЦАХАЛ еще в 1967-м году во время Шестидневной войны, они были и остаются частью территории САР, отметил представитель официального Дамаска. Однако израильские силы обязаны покинуть данную область, которая исторически является арабской, и это может стать возможным, в частности, и путем войны.

Салих заметил, что у Сирии фактически не остается выбора, поскольку Тель-Авиву доступен лишь «язык силы сопротивления». Он напомнил, что Израиль продолжает игнорировать международные резолюции Совета безопасности ООН, которые признают Голаны аннексированной зоной и предписывают подразделениям ЦАХАЛ уйти с этих высот.

Ранее министр иностранных дел САР Валид Муаллем также не исключил военного способа разрешения конфликта с еврейским государством. Он заявил об этом на встрече со своим коллегой из Венесуэлы после решения американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Тель-Авива над оккупированными им Голанами.

Напомним, действия президента США встретили осуждение почти всего мирового сообщества, вплоть до европейских и региональных союзников Вашингтона. Свое категорическое неприятие данного шага Трампа выразили тысячи сирийцев. Соответствующие акции протеста прошли и продолжаются почти во всех провинциях страны.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук считает, что Израиль вряд ли отступится от Голан без боя, даже несмотря на единодушную реакцию мирового сообщества. Поэтому подобные высказывания со стороны Дамаска вполне закономерны. Такое мнение эксперт выразил в комментарии для ФАН.

«Еще в прошлом веке Совбез ООН признал эти территории аннексированными израильской армией, но сейчас 2019-й год, и высоты по-прежнему в оккупации. То есть Тель-Авиву не важны все эти резолюции, он и не думает всерьез о выводе своих сил оттуда, тем более теперь, когда США заявили о признании Голан как части еврейского государства. Один из основных интересов израильтян в том, что они решили застолбить за собой Тивериадское озеро. Оно является одним из наиболее крупных источников питьевой воды на Ближнем Востоке. Сейчас там находятся многочисленные части израильских войск», — обратил внимание наш собеседник.

Он также не исключил, что Сирийская арабская армия (САА) постарается оказать военное воздействие, однако признался, что не уверен в том, произведет ли это какой-либо положительный эффект. Арабская республика ослаблена многолетним вооруженным конфликтом, и новая война, безусловно, станет тяжелейшим испытанием для нее.

«Израиль добровольно не откажется от тех территорий, которые он захватил в 1967 году. С тех пор мирный договор между Дамаском и Тель-Авивом так и не был заключен, поэтому вполне возможно, что Сирия действительно нанесет ряд ударов по опорным пунктам ЦАХАЛ в этой местности в надежде вернуть Голанские высоты. Хотя это, конечно, будет проблематично, так как израильтяне сосредоточили там серьезную военную мощь», — заметил эксперт.

Рассчитывать на решительные действия со стороны ООН между тем не приходится. Хотя эта организации в данном вопросе и декларирует справедливые принципы, ее резолюции носят лишь формальный характер и не имеют реального воздействия на ситуацию.