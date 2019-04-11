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РФ выделит деньги корпорациям на внедрение цифровых технологий и робототехники

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РФ выделит деньги корпорациям на внедрение цифровых технологий и робототехники

Москва, 11 апреля. Компании — резиденты Фонда «Сколково» находят более высокий спрос на глобальных рынках за рубежом, чем в России. Об этом заявил председатель фонда Виктор Вексельберг на открытии международной конференции «Инновации для корпораций», стартовавшей несколько часов назад в Технопарке «Сколково», передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Это обидно, досадно. Но факт остается фактом: на сегодня объем реализации продукции наших стартапов на внешних рынках превосходит объем реализации у нас в стране», — посетовал Виктор Вексельберг. 

Основной темой конференции в этом году стала цифровизация работы компаний и переход к существованию в условиях цифровой экономики. Вексельберг рассказал участникам о механизмах государственной поддержки не только для тех, кто создает новые технологии, но и для тех, кто их внедряет в свою работу. 

РФ выделит деньги корпорациям на внедрение цифровых технологий и робототехники

«Вы можете сказать, как известный герой известного произведения говорил: «Не учи меня жить, лучше помоги материально». Мы не учим вас жить и даже, как ни странно, готовы помочь деньгами совместно с государством, — заявил председатель фонда. — Сегодня разрабатываются самые разные механизмы государственной финансовой поддержки этого внедрения, причем не для стартапов, а для вас, внутренних корпораций, которые должны внедрять эти проекты», — обратился Вексельберг к участникам конференции. 

РФ выделит деньги корпорациям на внедрение цифровых технологий и робототехники

Среди слушателей, заинтересованных во внедрении новых технологий в свою работу, — представители крупных российских корпораций: МТС, РЖД, Росатома, «Альфа Банка», «Роснефти», «Газпром Нефти», аграрных предприятий и других компаний. В рамках конференции пройдут экспертные дискуссии, а также презентации успешных проектов по внедрению цифровых технологий в работу компаний. В частности, участники конференции познакомятся с ноу-хау в цифровизации производства бумажной упаковки для пищевых продуктов, использовании роботов для приема на работу сотрудников и взаимодействия с персоналом. Опытом построения инновационной экосистемы также поделятся представители «Почты России». 

Автор: Анна Клименко
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