Военный эксперт назвал главное преимущество российского пистолета «Удав»

Акт о допуске российского пистолета «Удав» к серийному выпуску подписала межведомственная комиссия Ростеха. Об этом рассказал руководитель кластера вооружений государственной корпорации Сергей Абрамов. Военный эксперт Виктор Литовкин озвучил характеристики, выделяющие российский пистолет среди других видов огнестрельного оружия.

В беседе с РИА Новости Абрамов заявил, что документ уже утвердили в Министерстве обороны РФ. Пистолет получил литеру «О1». Заместитель генерального директора ЦНИИточмаш Михаил Левшунов в интервью агентству рассказал, что следующим этапом станет принятие комплекса на вооружение или решение о его эксплуатации в армии.

«Пистолет готов к серийному производству, документы для принятия на вооружение отправлены в Минобороны», — заметил он.

«Удав» будет производиться в трех модификациях: для войск, спецподразделений и гражданского рынка.

Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в беседе с Федеральным агентством новостей обратил внимание, что «Удав» — это пистолетный комплекс, который включает в себя патроны, устройство для бесшумной стрельбы, магазин. Иногда в него входит фонарик или лазерная указка, добавил он. Собеседник ФАН назвал главные преимущества отечественного пистолета перед иностранными аналогами.

«У «Удава» есть неплохие преимущества, которые заключаются в том, что у него патрон 9х21 мм Парабеллум, он очень мощный, способен пробить даже бронежилет второго класса прочности. Кроме того, в магазине пистолета помещается 18 патронов, если в пистолете Макарова — только 8, то сами понимаете, разница значительная. Он также удобен тем, что стрелять из него можно как правой, так и левой рукой — у него есть специальное для этого устройство», — рассказал Литовкин.

Военный эксперт так же отметил, что «Удав» комфортен в использовании в ближнем бою и для стрельбы в помещении.

«Пуля пистолета Макарова, например, совершала сильный рикошет и могла поранить самого стрелка, то пуля «Удава» не отклоняется и входит в мишень мягко и эффективно», — добавил военный эксперт.

Как заявил собеседник агентства, иностранные модели пистолетов могут быть внешне чуть элегантнее, однако главное при выполнении боевых задач — это не внешний вид оружия, а тактико-технические характеристики.

«Зарубежные пистолеты могут быть чуть более элегантные или приземистые, но это всегда дело вкуса. В российской армии много различных пистолетов: кроме «Удава» войска пользуются ГШ-18 и другими. Важно, чтобы пистолет не подвел тебя в бою, потому что там решают мгновения. Наши сухопутные войска выбрали «Удав» для своих подразделений», — резюмировал он.

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