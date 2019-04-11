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Главы МИД Армении и Азербайджана обсудят в Москве Нагорный Карабах

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Главы МИД Армении и Азербайджана обсудят в Москве Нагорный Карабах

Москва, 11 апреля. Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров в Москве обсудят урегулирование нагорнокарабахского конфликта. Встреча пройдет 15 апреля в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится 15 апреля в Москве», — уточнила ТАСС пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

Она уточнила, что Лавров на переговорах будет присутствовать в качестве главы внешнеполитического ведомства страны - сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР в феврале 1989 года. В 1991 году было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. За этим последовал вооруженный конфликт, в результате которого Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом.

Баку считает Нагорный Карабах своей территорией. На переговорах по мирному урегулированию конфликта Армения представляет интересы непризнанной республики.

Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил, что Россия продолжит оказывать помощь в урегулировании конфликта.

Автор: Василий Котов
Источник: ТАСС
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