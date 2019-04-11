Сирия, 11 апреля. Саперы САА проводят разминирование автомобиля в городе Хомс. Курды задержали членов семьи одного из главарей ранее союзной группировки «Лива Сувар Ар-Ракка». SDF**** понесли потери в результате вылазки неизвестных в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проведут подрывные работы в окрестностях Дамаска; обменивается ударами с боевиками на западе Алеппо; разминируют автомобиль в Хомсе.

«Исламское государство»1: обвиняется в проведении атаки на позиции курдов недалеко от города Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Африн на северо-западе Алеппо; арестовали шесть членов семьи главаря группировки «Лива Сувар Ар-Ракка»; задержали четырех человек в Ракке.

Провинция Дамаск

Facebook-канал (dimashq.now) сообщает о том, что сегодня в период с 10.00 до 14.00 инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) проведут подрывные работы по уничтожению взрывных устройств и боеприпасов, оставленных исламистами вооруженной оппозиции в окрестностях Дамаска. Все вооружение, подлежащее ликвидации, было изъято из тайников боевиков, обнаруженных после их депортации в Идлиб. Напомним, окраины столицы, а также близлежащие населенные пункты были полностью зачищены от джихадистов незаконных бандформирований в марте прошлого года в ходе масштабной освободительной операции правительственных сил, действовавших при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (Ben_Jonson_1985) сообщает о том, что на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов вооруженной оппозиции не прекращаются столкновения. По данным Twitter-канала (Salah_Addin_), боевики умышленно провоцируют боевые действия, дабы предъявить правительственным войскам ложные обвинения в нарушении режима прекращения огня и убийстве мирных жителей. Тем не менее силы САР ведут огонь только по военным объектам, тогда как радикалы регулярно обстреливают жилые кварталы Алеппо.

Между тем новостной портал Al Manar News сообщает о взрыве в городе Африн. Детонация СВУ произошла у кольцевой развязки Нироз. На данный момент никакой информации о возможных жертвах инцидента не поступало. В организации взрыва подозреваются радикалы курдских вооруженных формирований, действующих в рамках операции «Гнев оливок» на территориях, оккупированных протурецкими группировками.

Провинция Хомс

Военный источник в сети Twitter (dimashq.now) сообщает о том, что в административном центре региона был обнаружен автомобиль с заложенным в нем взрывным устройством. Транспортное средство находилось в квартале Акрама. В настоящий момент саперы инженерных подразделений сил САР пытаются обезвредить бомбу. Никаких данных о предполагаемых организаторах взрыва пока не поступало. Напомним, северные районы провинции были освобождены от оккупации боевиков вооруженной оппозиции в мае 2018 года. Исламисты были вынуждены капитулировать и выехать на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР).

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных курдам территориях провинции Дейр-эз-Зор вновь отмечаются вылазки неизвестных. Как передает Twitter-канал (DeirEzzor24), в результате атаки, проведенной на участке шоссе, пролегающего между населенными пунктами Дибан и Хаваидж, несколько бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты. Более подробные сведения пока уточняются. В совершении нападения подозреваются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых «спящих ячеек».

Тем временем появились новые данные о числе жертв взрыва, прогремевшего накануне в городе Аш-Шаафа. Ранее сообщалось о гибели одного из местных жителей, однако, по информации новостного агентства Orient-News, были убиты три человека. Кроме того, один из гражданских лиц получил ранения. Напомним, взрыв произошел в результате детонации мины, заложенной боевиками ИГ1.

Провинция Ракка

Агентство новостей Al Manar News сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали шесть человек — членов семьи одного из высокопоставленных главарей группировки «Лива Сувар Ар-Ракка». Напомним, данное формирование входило в состав SDF с 2015 года и принимало участие в столкновениях с террористами «Исламского государства». Однако летом прошлого года у членов «Лива Сувар Ар-Ракки» обострились разногласия с курдами, что впоследствии привело к вооруженным столкновениям.

По данным Twitter-канала (_Caki__), «демократические силы» также задержали четырех гражданских лиц в городе Ракка. Предполагается, что они будут направлены на принудительную службу в ряды SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)