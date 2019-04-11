Религиозные люди раскрыли свои предпочтения в порно

Нью-Йорк, 11 апреля. Порносайт провел опрос пользователей и выяснил, что предпочитают верующие люди в медиаиндустрии для взрослых.

В исследовании приняли участие 11 тысяч пользователей, большая часть которых — верующие люди. Они раскрыли экспертам свои предпочтения в порно. Специалисты, проанализировав ответы респондентов, выяснили, что в большинстве своем религиозные пользователи популярного сайта негативно относятся к откровенным роликам с участием трансгендеров и бисексуалов, а также к гей-порно.

В то же время эротические онлайн-чаты и виртуальное порно напротив пользуются на сайте популярностью, пишет «ФедералПресс». Согласно данным экспертов, верующие тратят на видео для взрослых приличные суммы. К примеру, около 7% религиозных пользователей заявили о готовности заплатить веб-моделям больше тысячи долларов.

Согласно исследованию, около половины верующих признались, что каждый раз чувствуют стыд и дискомфорт при просмотре откровенных видео, чаще — гей-порно или БДСМ. При этом, как отметили эксперты, 35% религиозных людей, которые принимали участие в опросе сайта xHamster, крайне редко занимаются сексом.

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