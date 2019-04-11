В посольстве РФ оценили обстановку в Хартуме

Хартум, 11 апреля. Обстановка рядом с посольством РФ в Судане спокойная, заявил сотрудник дипмиссии.

Собеседник агентства РИА Новости подчеркнул, что сейчас в посольстве не имеют никакой дополнительной информации об отставке правительства президента страны Омара аль-Башира. Он подчеркнул, что новые данные в настоящий момент уточняются.

Как сообщалось ранее, в эти минуты у здания генштаба ВС Судана находятся тысчи мирных жителей и военных. Военнослужащие вооружены, но обстановка спокойная. Все поздравляют друг друга, размахивают флагами.

На улице стоит сильная жара, и солдаты следят, чтобы у всех митингующих была вода. Тут же дежурят машины скорой помощи.