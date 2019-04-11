Вице-президент ЕК считает возможным быстрое соглашение РФ и Украины по транзиту газа

Москва, 11 апреля. Россия и Украина могут быстро прийти к соглашению по транзиту газа после 2019 года. Соответствующее заявление сделал вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

Шефчович рассказал, что последняя трехсторонняя встреча состоялась 21 января, в ее рамках был представлен ряд предложений. Об этом пишет РИА Новости.

«У меня не сложилось ощущения, что я предлагаю нечто совершенно нереальное. Я уверен, что если мы можем начать обсуждать это предложение конкретно и в конструктивной манере, мы можем найти решение довольно быстро», — заявил Шефчович.

Напомним, договор о транзите российского газа через украинскую территорию истекает в конце текущего года. Ранее «Газпром» заявил, что не исключает сохранения определенного объема транзита газа через территорию Украины с 2020 года, несмотря на получение дополнительных мощностей по транзиту газа в Европу за счет «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Ранее Шефчович сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) собирается сразу после выборов президента Украины начать организацию очередной трехсторонней встречи с Москвой и Киевом по газу.

Российский политический эксперт, знаток, интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что, если стороны не договорятся о продлении транзита, Украину ждут серьезные проблемы. По его словам, проходящая через Украину газотранспортная система спроектирована для поставок природного газа в Восточную Европу, которая входила в состав Совета экономической взаимопомощи, поэтому ее главная задача — снабжение энергией всех своих союзников.

По мнению эксперта, в настоящее время значительная часть газотранспортной системы слишком изношена для эффективной работы, так как Украина практически не занималась ее ремонтом и обслуживанием, поэтому пользоваться ею в коммерческих целях становится слишком рискованно.