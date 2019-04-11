Суданцы в Хартуме радуются встрече с русскими и называют их друзьями

Хартум, 11 апреля. Посольство Российской Федерации в Судане сообщает, что для проживающих там граждан России угрозы нет. По словам корреспондента Федерального агентства новостей, жители Хартума радуются при виде русских и называют их друзьями.

«В толпе узнают, кричат «Рус» и машут руками, даже не пытаются выгнать. Суданцы радуются, что у них сегодня великий день. Даже называют нас друзьями», — сообщает корреспондент ФАН.

Также, по данным ФАН, в городе в настоящее время снята блокировка со всех мессенджеров.

В четверг утром в Судане произошел военный переворот. Как ранее сообщало агентство Reuters, суданский лидер Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, в настоящее время ведутся консультации о создании переходного совета.

Ранее ФАН сообщал, что на мирном митинге, который проходит сегодня возле здания генштаба Вооруженных сил страны в Хартуме много военных джипов с оружием. Солдаты радуются вместе с народом, поздравляют всех, но всем своим видом демонстрируют, что готовы при необходимости в любую секунду предупредить провокации.