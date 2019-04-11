Боевики устроили теракт возле избирательного участка в Индии

Нью-Дели, 11 марта. Взрыв прогремел в четверг возле избирательного участка в индийском городе Гардчироли (штат Махараштра). Как сообщают местные СМИ, жертв и пострадавших нет.

Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако в данном районе действуют боевики-маосисты, которые уже совершили несколько покушений на членов избирательных комиссией.

В Индии проходят парламентские выборы, на которых задействован миллион избирательных участков. За власть борется правящая партия «Бхаратия джаната парти» во главе с премьер-министром Нарендрой Моди и партия «Индийский национальный конгресс», возглавляемая Рахулом Ганди. Если партия Моди сможет вновь получить большинство мест в парламенте, то премьер-министр имеет все шансы пойти на второй срок.

Напомним, что в начале года ситуация в стране осложнилась из-за обострения отношений с Пакистаном. В конце февраля ВВС Пакистана сбили два индийских военных самолета за нарушение воздушного пространства над штатом Джамму и Кашмир. На следующий день произошел масштабный воздушный бой между двумя авиационными группировками Индии и Пакистана, в котором суммарно приняли участие 32 самолета. Всего же за последние пять лет Индия не менее пяти раз наносила удары по Пакистану.