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У генштаба ВС Судана в Хартуме слышны выстрелы

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У генштаба ВС Судана в Хартуме слышны выстрелы

Хартум, 11 апреля. У здания генштаба ВС Судана в Хартуме слышны выстрелы, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Выстрелы звучат не в здании военного ведомства, а рядом с ним. Важно, что стреляют в воздух — салютуют.

Тут же готовится праздничное жертвоприношение. Активисты собираются заколоть большого барана. Военные раздают людям воду. Все настроены очень мирно. На месте проведения митинга дежурят автомобили скорой помощи. Медики готовы оказать помощь, если кому-то станет плохо из-за сильной жары.

Автор: Игорь Федоров
Источник: Федеральное агентство новостей
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