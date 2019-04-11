РФ и Турция зафиксировали нарушения в Сирии в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб

Москва, 11 апреля. Российские и турецкие наблюдатели в Сирии зафиксировали нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Идлиб. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в четверг.

«Российской частью <…> зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Латакия – три, Хама – один, Алеппо – один», — уточняется в документе.

В свою очередь турецкая сторона сообщила о семи случаях стрельбы: трех в Идлибе, двух в Алеппо, одном в Хаме и одном в Латакии.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения огня с вооруженными формированиями и населенными пунктами в течение дня не подписывались.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при содействии российских военных в конце 2017 года.

В настоящее время в стране продолжается борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Наиболее остро стоят вопросы возвращения беженцев и политического урегулирования сирийского конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.