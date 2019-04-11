Эксперты назвали три страха, которые мешают наслаждаться жизнью

Москва, 11 апреля. Эксперты назвали главные страхи, которые мешают людям наслаждаться жизнью. К таковым относятся, в частности, страх неизвестности и боязнь одиночества.

Первый — это страх выйти из установленной «схемы жизни», рискнуть иллюзией полного благополучия и спокойствия. Страх перед трудностями, перед кардинальными изменениями, чем-то новым и неизведанным зачастую становится препятствием для достижения своей цели. В ситуациях, когда мы поддаемся такому страху, мы сознательно лишаем себя возможности быть счастливыми, пишет Planet Today.

Второй опасный страх, мешающий людям быть счастливыми, — это боязнь одиночества. Психологи уверены, что пытаться избежать одиночества, подстраиваясь под чужое мнение, не стоит. Время с самим собой должно быть временем для размышлений и принятия решений. Побороть страх одиночества и принять себя, став увереннее, — это один из шагов на пути к достижению счастья.

Третьим опасным препятствием на пути к гармонии является страх совершения ошибок. Как и страх неизвестности, боязнь ошибиться мешает нам пробовать что-то новое, рисковать. Зачастую люди перестраховываются вместо того, чтобы сделать свою жизнь ярче и интереснее, полагают ученые.