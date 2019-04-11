За считаные часы до революции в Судане: репортаж ФАН

За считаные часы до революции на защиту митингующих прибыли войска быстрого реагирования, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Судана.

Провокаторы не пройдут

В ночь с 9 на 10 апреля на митингующих у здания Генштаба суданцев снова попытались напасть сотрудники министерства безопасности. Первую попытку они предприняли в третьем часу ночи, но не смогли подъехать близко из-за баррикад и кордонов. В пятом часу утра «безопасники» снова попытались добраться до спящих людей, подъехав на машинах уже с другой стороны. Но тут их ждала неприятность в виде бдящих военнослужащих. Солдаты не только отогнали провокаторов, но и задержали нескольких.

«Видишь, одежда висит?» — спросил наш сопровождающий Ахмед.

На большом рекламном щите, который стоит практически напротив главных ворот Генштаба, действительно были развешаны куртки и штаны камуфляжной расцветки.

«Это армия за эти дни, в том числе и сегодня ночью, задержала нескольких провокаторов из министерства безопасности. Одежду задержанных вывесили как знак, что не стоит пытаться обидеть мирно митингующих людей», — продолжил Ахмед.

— А что с самими задержанными сделали? — Не знаю точно, но люди говорят, что с территории Генштаба их не вывозили. Это неточная информация, но, думаю, их действительно держат под охраной как нарушителей.

Впрочем, теперь попытаться прорваться к митингующим, чтобы спровоцировать или открыть по ним огонь, может только абсолютно сумасшедший человек. Наученные горьким опытом предыдущих дней, когда от таких провокаций погибло несколько митингующих и двое солдат, люди основательно усилили периметр.

Дороги со всех сторон перекрыты баррикадами из кирпичей, крупных камней, металлических сеток и небольших бетонных блоков. Выставлены эти заслоны теперь еще плотнее и грамотнее, так, что машины проезжают только по одной и после досмотра, а приходящие на своих двоих люди сразу на нескольких участках вынуждены проходить через специально оставленные в баррикадах узкие проходы, где их досматривают волонтеры в желтых жилетах, набранные из самих митингующих.

Досматривают тщательно, проверяют сумки, пакеты, рюкзаки, прощупывают карманы и одежду. И не один раз. Пока мы шли к Генштабу, нас досмотрели восемь раз. К счастью, без происшествий, прогнать не пытались, пару раз даже узнали: «Ты тот самый журналист из России? Спасибо за то, что ты пишешь про нашу ситуацию. Проходи, друг!» Тут же выдали нам с переводчиком сопровождающих, которые поведали о ночных попытках провокаций.

«Вон стоят джипы с вооруженными людьми в форме, это силы быстрого реагирования. Не армия, не полиция, другая структура. Сегодня утром приехали, сказали, что теперь будут следить, чтобы у нас тут все было мирно и чтобы другие структуры провокаций не устраивали. Тоже кордоны свои выставили на дорогах. Ну, и армия продолжает показывать, что они с нами, вон сколько машин их», — ввел нас в курс дела сопровождающий по имени Иса.

И действительно, военных стало заметно больше, повыгоняли на дорогу машины. Почти километр основной дороги плотно заставлен джипами с солдатами. Сами армейцы улыбаются митингующим, скандируют с ними лозунги. В общем, всем своим видом дают понять, что они с народом. И так теперь по всему периметру. Больше баррикад, больше солдат, так что подступы к мирно митингующим суданцам надежно перекрыты.

«Сколько еще они будут грабить и убивать нас?»

— Мое поселение находится у моря, люди там живут очень бедно, как и практически во всех поселениях за пределами столицы, — рассказывает Ирзас. — Я приехал на митинг в Хартум издалека и все эти дни нахожусь и ночую тут. И нас таких тут много. Люди приезжают со всей страны, потому что устали от нищеты, устали сидеть без работы, без нормального образования, без еды. Знаешь, насколько богата разными ресурсами наша земля? Если все это развивать, если дать людям образование, работу и доступ к этим ресурсам — Судан станет богаче любой другой страны в мире! Ты знаешь, что у большинства сидящих в нашем правительстве два паспорта? — Да, мне уже рассказывали. — Именно! Потому что они сотрудничают, вместе делят богатства Судана, оставляя обычных людей голодными. Это длится уже 30 лет. Сколько еще они будут грабить и убивать нас? Это должно закончиться. Смотри, сколько людей тут, все они пришли сюда за этим, чтобы закончились издевательства над ними.

Люди действительно продолжали приходить. На территории мирного митинга стало в разы больше навесов, даже самодельные подобия больших палаток. Днем в них митингующие отдыхают, прячутся от солнца, общаются, ночью — спят. Суданцы продолжают нести из дома воду, еду, одеяла, посуду и прочие необходимые вещи. Их поддерживают владельцы многих городских кафе и магазинов, организовывают привоз питьевой воды, прохладного чая, кофе, хлеба, лепешек с мясом, фруктов и многого другого.

На территории мирного митинга работают тысячи волонтеров из числа самих митингующих. Это парни и девушки в желтых жилетах, которые и на блокпостах досматривают, и еду с водой раздают, и лекарства выдают. Также следят, чтобы все было мирно, чтобы у всех было все необходимое.

Тут же, в центре митинга, есть полевой госпиталь, организованный врачами и студентами хартумского медицинского университета. Среди навесов появились и колонки, через них люди то устраивают очередное скандирование лозунгов, то выступают с речами, делясь наболевшими проблемами. Армия помогла митингующим устроить возле Генштаба еще более серьезные блокпосты из мешков с песком. Видно, что люди опасаются очередных провокаций и нападений.

Как нас от офицера «отбили»

Попадается парень с плакатом на английском: «Люди не должны бояться правительства. Правительство должно бояться за своих людей!»

«Я приехал из Штатов. Я там учусь, у меня есть даже их паспорт, но я не хочу больше там быть. Мои корни здесь, я родился в Судане, и сегодня мой народ страдает, я должен быть с ним», — поделился с нами владелец плаката.

И таких людей здесь реально много. Разных возрастов и профессий, с разным достатком, но с одной общей проблемой — они больше не хотят смотреть, как умирает их страна.

«Мы с декабря прошлого года на мирные митинги выходим. А нам все это время мешали. Нас задерживала полиция и служба безопасности, больше 2 тысяч людей сейчас в тюрьмах, их там мучают голодом только за то, что они посмели мирно собраться на улицах. Еще и местная партия коммунистов делала лживые видео, выгоняла на улицы своих ребят, которые жгли покрышки, кидались камнями, ломали тротуары, столбы, ограждения, махали палками — в общем, создавали видимость беспорядков. И видео с ними распространялись в соцсетях под видом наших митингов», — рассказывает нам Мохаммед, еще один митингующий.

Внезапно наш разговор прерывает офицер. Он подошел к нам с двумя солдатами. Спрашивал, кто мы такие и что здесь делаем. Объяснили.

— Вам лучше уйти. Тут опасно. Я не могу гарантировать вам безопасность, так что, пожалуйста, уходите, — продолжает офицер. — Они никуда не уйдут! Этот журналист из России — единственный, кто пишет и показывает правду о том, что здесь происходит! — вступает в спор с офицером наш сопровождающий.

— Но им тут опасно… — Ты думаешь, мы не сможем им безопасность обеспечить? Они с нами, с мирными людьми, а мы — с ними. Мы не допустим, чтобы на них тут кто-то напал!

Тут же собираются еще люди из числа митингующих. Они возмущаются поведением военных, говорят, что не дадут нас прогнать и не допустят, чтобы нас тут кто-то обидел. Офицер даже смущается, извиняется, желает нам удачи и уходит. Люди вокруг хлопают меня по плечам, называют другом, благодарят за то, что я делаю. Невольно улыбаюсь. Уже в который раз я убеждаюсь в открытости, искренности и невероятной доброте суданцев.

Они заботятся друг о друге, не обращая внимания на разницу в одежде и достатке. Они не поддаются провокациям, не желают крови. Просто мирно приходят сюда, к Генштабу, несмотря на кружащих вокруг митинга «безопасников», полицейских и дружинников. Преодолевают все эти препятствия, теряют людей, но держатся. Не устраивают погромов, не бегут к президентскому дворцу, не идут жечь дома богачей из правительства, они просто приходят сюда, радуются невероятному возникшему между ними единству и ждут, когда правительство их все же услышит.