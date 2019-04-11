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«Матч ТВ» остался без прав на трансляцию матчей АПЛ

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«Матч ТВ» остался без прав на трансляцию матчей АПЛ

Москва, 11 апреля. Rambler Group Александра Мамута купил права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ). Встречи английского чемпионата до этого показывал канал «Матч ТВ». Об этом в четверг заявили в пресс-службе Rambler Group.

По имеющимся данным, транслировать все матчи английского чемпионата Rambler собирается по подписке на видеосервисе Okko.

Помимо этого, отдельные игры АПЛ будут показывать в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино», которые входят в Rambler Group, сообщает «КоммерсантЪ».

«Но это не будет массовой практикой, скорее всего, речь идет о показе нескольких матчей», — уточнил представитель холдинга Александр Дмитриев.

Он также отметил, что трехлетнее соглашение подразумевает эксклюзивные права на весь контент на любых базах.

Известно, что сделка будет действовать с сезона-2019/20, который стартует летом. Матчи будут доступны в новом разделе Okko.Sport на сайте, а также в приложениях на платформе Android и iOS.

Автор: Сергей Петров
Источник: КоммерсантЪ
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