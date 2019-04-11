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Телевидение Судана перешло в режим «лебединого озера» после отставки Аль-Башира

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Телевидение Судана перешло в режим «лебединого озера» после отставки Аль-Башира

Хартум, 11 апреля. Телевидение Судана приостановило работу на фоне отставки президента страны Омара аль-Башира, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Все телеканалы  республики показывают герб Судана и играющую на фоне музыку — некий аналог балета «Лебединое озеро», который всегда показывали во время политических кризисов в Советском Союзе.  Иногда статичная картинка сменяется клипом с видами Хартума. В 11 часов (10 часов по местному времени) началось заявление военных.

Телевидение Судана перешло в режим «лебединого озера» после отставки Аль-Башира

Напомним, что после нескольких месяцев протестов президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку. В настоящий момент ведутся консультации о создании переходного совета. Военные взяли под контроль радио и телевидение.

На митинге, который проходит в эти минуты у здания генштаба ВС страны в Хартуме, много военных джипов с оружием. Военнослужащие радуются вместе с народом, поздравляют всех, но всем своим видом показывают, что готовы при необходимости пресечь любую провокацию.

Протесты в Судане начались еще в конце прошлого года. Изначально протестующие требовали снизить цены на хлеб, однако со временем их главным условием стала отставка Аль-Башира, который управляет страной уже 30 лет. Глава государства ввел режим ЧС, ряд протестующих были задержаны, однако затем всех манифестантов отпустили. Под стражей остались лишь откровенные провокаторы.

В субботу в Хартуме прошел крупный митинг, во время которого протестующие попытались взять штурмом здание министерство безопасности, однако военные отогнали их газовыми гранатами.  

 

Автор: Владимир Малянов
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