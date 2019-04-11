Опасную уязвимость нашли в приложениях для заказа такси

Москва, 11 апреля. Персональные данные пользователей популярных приложений по заказу такси в России оказались под угрозой, заявили в Роскачестве.

Специалисты ведомства провели анализ популярных приложений по заказу такси, сделав акцент на изучении их степени защиты, и выяснили, что, в частности, степень защиты установленных на Android-смартфонах приложений по пятибалльной шкале составляет 4,15 балла и 3,82 балла для iOS.

Россиянам советуют не оставлять в приложениях данные банковских карт и адреса жительства, так как «Яндекс.Такси», Uber Russia, Maxim, Gett, «Ситимобил», Rutaxi, «Везет» и Fasten являются уязвимыми для DDoS-атак.

Ранее сообщалось, что специалисты группы «Автонет» Национальной технологической инициативы разработали приложение беспилотных такси с дружелюбным виртуальным водителем.