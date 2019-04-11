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Суданцы готовят праздничное жертвоприношение у здания генштаба в Хартуме

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Суданцы готовят праздничное жертвоприношение у здания генштаба в Хартуме

Хартум, 11 апреля. Участники митинга принесли барана к зданию генштаба ВС Судана в Хартуме. По всей видимости, активисты готовят праздничное жертвоприношение, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Как сообщалось ранее, в эти минуты у здания генштаба находятся тысячи мирных суданцев. Тут же находятся и военные. Многие из них вооружены. Обстановка спокойная, люди поздравляют друг друга.

Военные раздают людям воду, машут им руками. На месте проведения митинга дежурят машины скорой. Присутствие врачей обусловлено сильной жарой и большим скоплением людей.

Автор: Владимир Малянов
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