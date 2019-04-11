СК РФ предъявил главе Дербентского района Дагестана обвинения в растрате

Москва, 11 апреля. Руководителю муниципального образования Дербентский район в Дагестане Магомеду Джелилову предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следствие, по ее словам, ходатайствует перед судом об избрании в отношении Джелилова меры пресечения в виде заключения под стражу. Петренко уточнила, что в рамках уголовного дела уже были проведены обыски в администрации Дербентского района и по месту жительства главы муниципального образования.

По ее словам, в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники ФСБ и МВД России осуществляют оперативное сопровождение.

Следствие полагает, что Джелилов в 2015 году незаконно передал в собственность своим родственникам три земельных участка, общая площадь которых насчитывает три гектара. При этом, как уточнили в СК РФ, он использовал свои должностные полномочия. Участки расположены в Дербентском районе вдоль федеральной дороги «Кавказ». Следователи уточнили, что кадастровая стоимость земли превышает отметку в 3 миллиона рублей, в то время как рыночная — более 20 миллионов рублей.

Напомним, на территории Дагестана ведется активная борьба с коррупцией. В частности, были задержаны врио председателя правительства Республики Дагестан Гамидов, его заместители, а также бывший министр образования.

Ранее стало известно о том, что ФСБ России задержала в Дагестане участника банды, которая была причастна к организации терактов на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» в московском метро в 2010 году.